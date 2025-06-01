Switch 2 не работает с режимом 4K 60 FPS в Nobunaga's Ambition: Awakening C...

Switch 2 не работает с режимом 4K 60 FPS в Nobunaga's Ambition: Awakening Complete EditionЕсть много предположений о том, чего может достичь новая консоль Nintendo Switch 2, которая должна дебютировать на следующей неделе в магазинах по всему миру, с точки зрения производительности системы.
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