Switch 2 не работает с режимом 4K 60 FPS в Nobunaga's Ambition: Awakening C...

Switch 2 не работает с режимом 4K 60 FPS в Nobunaga's Ambition: Awakening Complete EditionЕсть много предположений о том, чего может достичь новая консоль Nintendo Switch 2, которая должна дебютировать на следующей неделе в магазинах по всему миру, с точки зрения производительности системы.