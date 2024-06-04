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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Что нужно сделать, чтобы при жарке рыбы масло не брызгало в разные стороны: простая хитрость

Типичная картина во время жарки рыбы: масло на плите, на полу, кухонном фартуке и много где еще.  С проблемой сталкиваются молодые хозяйки, но кулинары с приличным стажем иногда не знают, что сделать, дабы масло не летело в разные стороны, особенно неприятно, когда попадает в лицо или на руки.

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