Также сегодня СМИ КНДР опубликовали фотографии первого национального самолёта ДРЛО. Самолёт, как минимум, уже летает.
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Также сегодня СМИ КНДР опубликовали фотографии первого национального самолёта ДРЛО. Самолёт, как минимум, уже летает.
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