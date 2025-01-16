Турция и "крипта". Что бывшие друзья экс-главы "Жилфонд Барнаул" Авдюхиной рассказали на суде?

По словам Сергея и Татьяны Зинченко, Авдюхины интересовались криптовалютой, а также устройством дочери в Турцию и переводом туда денег На судебном заседании по делу бывшей главы "Жилфонд-Барнаул" Людмилы Авдюхиной, которую обвиняют в хищении денег клиентов компании, выступили Сергей и Татьяна Зинченко, которые сами занимаются недвижимостью и дружили с семьёй Авдюхиных до их отъезда в Аргентину.