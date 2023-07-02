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Полицейские организовали для воспитанников интерната экскурсию на базу авиационной охраны лесов

Полицейские организовали для воспитанников интерната экскурсию на базу авиационной охраны лесов

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МВД по Республике Алтай организовали для своих подшефных, ребят воспитывающихся в республиканской школе-интернате для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, экскурсию на базу Алтайской авиационной охраны лесов, расположенной на территории аэропорта.

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