Полицейские организовали для воспитанников интерната экскурсию на базу авиационной охраны лесов

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МВД по Республике Алтай организовали для своих подшефных, ребят воспитывающихся в республиканской школе-интернате для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, экскурсию на базу Алтайской авиационной охраны лесов, расположенной на территории аэропорта.