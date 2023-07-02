Полицейские организовали для воспитанников интерната экскурсию на базу авиационной охраны лесов

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МВД по Республике Алтай организовали для своих подшефных, ребят воспитывающихся в республиканской школе-интернате для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, экскурсию на базу Алтайской авиационной охраны лесов, расположенной на территории аэропорта.
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