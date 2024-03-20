Что такое CPU (центральный процессор). Как работает и какие функции выполняет

Как работает центральный процессор, из чего он состоит и зачем нуженРоль центрального процессора очень важна для общего\u000Aфункционирования компьютерной системы, поскольку он интерпретирует и выполняет\u000Aбольшинство команд, поступающих от аппаратного и программного обеспечения\u000Aкомпьютера.