В Steam вышло новое обновление для разработчиков, которое позволяет более точн...

В Steam вышло новое обновление для разработчиков, которое позволяет более точно управлять DLC и списком похожих игрКак стало известно, в магазине Steam вышло новое обновление для разработчиков, которое позволяет создателям игр более точно управлять внешним видом страниц.
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