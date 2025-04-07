Путин поздравил Овечкина с рекордом по числу забитых голов

Президент РФ Владимир Путин поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина с его рекордом по числу шайб, заброшенных в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает Кремль в своём Telegram-канале.
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