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Путин поздравил Овечкина с рекордом по числу забитых голов

Путин поздравил Овечкина с рекордом по числу забитых голов

Президент РФ Владимир Путин поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина с его рекордом по числу шайб, заброшенных в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает Кремль в своём Telegram-канале.

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