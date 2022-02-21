Новый миропорядок: какие страны уже успели поддержать независимость ЛНР и ДНР

Весь мир наблюдает за обострением ситуации в Донбассе. А сегодня, 21 февраля, несмотря на предостережения со стороны стран НАТО, президент России Владимир Путин принял решение о принятии независимости Луганской и Донецкой народных республик.
Весь мир наблюдает за обострением ситуации в Донбассе. А сегодня, 21 февраля, несмотря на предостережения со стороны стран НАТО, президент России Владимир Путин принял решение о принятии независимости Луганской и Донецкой народных республик.
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