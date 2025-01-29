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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Открылась регистрация на забеги «Ярославль. Любовь. Апрель» и «Ночь. Стрелка. Ярославль». Старты пройдут 12 апреля и 19 июля

Организаторы серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу – 2025» открыли регистрацию на два старта в Ярославле.

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