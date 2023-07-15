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Друзья, всех с началом нового сезона! Суперкубок по-своему важен. «Зенит» — фаворит, ЦСКА не намерен уступать

Друзья, всех с началом нового сезона! Суперкубок по-своему важен. «Зенит» — фаворит, ЦСКА не намерен уступать

Уверенность в «Зените» и сомнения в ЦСКА. Федотову нужен Суперкубок  Семак может выиграть четвертый финал подряд.

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Комментарии
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Лена Мисько
Есть пробитие 😂
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9 час.
Лена Мисько
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/3175922.html
«Зенит» взял четвертый Суперкубок подряд! Спасибо Кержакову – тащил в основное время и в серии пенальти
Sports.ru
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6 час.
Лена Мисько
Честно говоря, настолько слабый суперкубок вышел, что даже писать не о чем ... кроме банальности .... классическое &quot;одни не могли, другие не хотели&quot; Акинфеев проиграл первую серии пенальти в карьере за ЦСКА - вот и весь главный итог этого матча
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6 час.

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