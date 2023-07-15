Друзья, всех с началом нового сезона! Суперкубок по-своему важен. «Зенит» — фаворит, ЦСКА не намерен уступать

Уверенность в «Зените» и сомнения в ЦСКА. Федотову нужен Суперкубок Семак может выиграть четвертый финал подряд.
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