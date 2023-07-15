Друзья, всех с началом нового сезона! Суперкубок по-своему важен. «Зенит» — фаворит, ЦСКА не намерен уступать

«Зенит» взял четвертый Суперкубок подряд! Спасибо Кержакову – тащил в основное время и в серии пенальти

Лена Мисько

Честно говоря, настолько слабый суперкубок вышел, что даже писать не о чем ... кроме банальности .... классическое "одни не могли, другие не хотели" Акинфеев проиграл первую серии пенальти в карьере за ЦСКА - вот и весь главный итог этого матча