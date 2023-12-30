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Генерал ФРГ: военные РФ могут применять даже лампочки из холодильников

Западные страны недооценивают возможности российского военно-промышленного комплекса. РФ может использовать в боевых целях даже лампочки для холодильников, заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при минобороны ФРГ Кристиан Фрейдинг.

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