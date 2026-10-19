Творческий коллектив воспитанников театральной студии досугового центра «Октябрьский» под руководством поэта и режиссёра Сергея Крышталёва и при участии главного редактор газеты «Трудовая жизнь» Дмитрия Бекарева озвучили 130 историй, вошедших во второй сборник проекта «Книга для Тёмы.
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