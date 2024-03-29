Состоялось плановое заседание Общественного совета при УМВД России по Ивановской области

Председательствовал на плановом заседании Общественного совета Николай Карика. Начальник УМВД генерал-майор полиции Владимир Жигайло сообщил членам Общественного совета о складывающейся на территории Ивановской области оперативной обстановке.
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