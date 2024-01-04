Единороссы подведи итоги гуманитарной миссии за 2023 год

В гуманитарной миссии принимают участие отделения партии, общественные приёмные, представители бизнеса, НКО и жители регионов по всей стране Работа «Единой России» по помощи новым регионам и фронту продолжается в круглосуточном режиме, подчеркнула глава штаба по гуманитарному сотрудничеству, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова.