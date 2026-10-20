Фото: АНО «Идиллия Арт» В образовательном центре «Альмет» в Альметьевске состоялась иммерсивная программа «Тукай», открывшая серию концертов фестиваля «Ars Aeterna: Мастерская талантов» в городе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Глава МИД Финлянд...
- Глава МИД Финлянд...
- Стадный инстинкт ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым