Редкие фотографии Северной Кореи начала 20-го века

Северная Корея сегодня — таинственная страна, закрытый для всего мира заповедник тоталитаризма. С момента образования этого государства в 1948 году оно погрузилось в дипломатическую и экономическую изоляцию, движимую политикой «независимости» Ким Ир Сена.