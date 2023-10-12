Редкие фотографии Северной Кореи начала 20-го века

Северная Корея сегодня — таинственная страна, закрытый для всего мира заповедник тоталитаризма. С момента образования этого государства в 1948 году оно погрузилось в дипломатическую и экономическую изоляцию, движимую политикой «независимости» Ким Ир Сена.
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