В помощь бизнесу: каким будет федеральный форум «Производительность 360»

Участники обсудят развитие федерального проекта «Производительность труда» и преодоление дефицита кадровфото: Федеральный центр компетенций--> В московском технопарке «Сколково» 17 и 18 октября состоится VI федеральный форум «Производительность 360», который станет главным событием для обмена опытом повышения эффективности работы компаний между бизнесменами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии