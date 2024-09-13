В помощь бизнесу: каким будет федеральный форум «Производительность 360»

Участники обсудят развитие федерального проекта «Производительность труда» и преодоление дефицита кадровфото: Федеральный центр компетенций--> В московском технопарке «Сколково» 17 и 18 октября состоится VI федеральный форум «Производительность 360», который станет главным событием для обмена опытом повышения эффективности работы компаний между бизнесменами.