От личное мнение

212 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий
    Как мило, а жадность дефективных менетжеров ни причём.«Прайм»: средняя ...
  • Павел К
    Нах... нам атташе с аташатами? Надо подождать когда зайдут в наши воды и топить к едрене матери. Только так амеры о...Минобороны РФ выз...
  • Евгений
    Очередной неприятный звоночек для Киева.Автор Forbes указ...

Дипломат Ноздрев отметил негативное влияние AUKUS на региональную безопасность

Дипломат Ноздрев отметил негативное влияние AUKUS на региональную безопасность

Москва, 15 октября. Практические задачи нового военного союза AUKUS вызывают озабоченность в сфере региональной безопасности, возрастает риск развязывания гонки вооружений, считает глава Третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх