Дипломат Ноздрев отметил негативное влияние AUKUS на региональную безопасность

Москва, 15 октября. Практические задачи нового военного союза AUKUS вызывают озабоченность в сфере региональной безопасности, возрастает риск развязывания гонки вооружений, считает глава Третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев.
Москва, 15 октября. Практические задачи нового военного союза AUKUS вызывают озабоченность в сфере региональной безопасности, возрастает риск развязывания гонки вооружений, считает глава Третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев.
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