Туман помешал двум самолетам приземлиться в Братске

Утром 23 сентября из-за тумана в аэропорту Братска не смогли приземлится два самолета. Первый самолет, прибывший из Москвы, был вынужден изменить маршрут и совершить посадку на запасном аэродроме в Иркутске.
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