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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фонбет Кубок Блинова. «Локомотив» сыграет с «Нефтехимиком», «Авангард» против «Сибири»

В Омске стартует Фонбет Кубок Блинова.  Матчи турнира покажет Okko. Фонбет Кубок Блинова «Локомотив» – «Нефтехимик» – 12:00 «Авангард» – «Сибирь» – 16:30 Положение команд: «Авангард» – 0 (0), «Локомотив» – 0 (0), «Нефтехимик» – 0 (0), «Северсталь» –  0 (0), «Сибирь» – 0 (0).

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