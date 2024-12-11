Археологи в Турции нашли вероятный саркофаг святителя Николы Чудотворца

Учёные нашли новое подтверждение своим догадкам о том, где был погребён святой.Известно, что святой Николай, ставший впоследствии прототипом популярного рождественского волшебника Санта-Клауса, проживал в IV веке на территории современной Турции и умер в тех местах, где ныне расположен город Демре.