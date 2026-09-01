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Царьград

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Кожемяко принял на работу в Приморье семерых ветеранов СВО

Кожемяко принял на работу в Приморье семерых ветеранов СВО

В Приморье в рамках программы "Герои Приморья" семь ветеранов СВО заняли ответственные должности. Олег Кожемяко отметил их как руководителей и заместителей в разных сферах.

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