Кожемяко принял на работу в Приморье семерых ветеранов СВО

В Приморье в рамках программы "Герои Приморья" семь ветеранов СВО заняли ответственные должности. Олег Кожемяко отметил их как руководителей и заместителей в разных сферах.
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