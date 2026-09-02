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Царьград

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Pegasus отменил 12 рейсов во Внуково на 2 сентября

Pegasus отменил 12 рейсов во Внуково на 2 сентября

Турецкая авиакомпания Pegasus отменила 12 рейсов в аэропорт Внуково на 2 сентября. Пассажирам предложено переоформление билетов или возврат.

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