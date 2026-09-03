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На Украине из-за дефицита резко сократились нормы выдачи топлива для военнослужащих

На Украине из-за дефицита резко сократились нормы выдачи топлива для военнослужащих

ВСУ столкнулись с масштабным топливным кризисом: военные жалуются на сокращение норм горючего вдвое на фоне ежедневных повреждений заправочной инфраструктуры по всей Украине.

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