Посол Китая в США Се: кризис на Украине не должен портить отношения между странами

Прекращение огня отвечает интересам всех сторон Продолжающийся кризис на Украине не должен становиться проблемой в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем, а конфликт между двумя великими державами привел бы к невообразимым последствиям, заявил посол КНР в Вашингтоне Се Фэн.
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