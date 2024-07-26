Посол Китая в США Се: кризис на Украине не должен портить отношения между странами

Прекращение огня отвечает интересам всех сторон Продолжающийся кризис на Украине не должен становиться проблемой в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем, а конфликт между двумя великими державами привел бы к невообразимым последствиям, заявил посол КНР в Вашингтоне Се Фэн.