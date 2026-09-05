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АиФ Кухня

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Десерт с грядки — быстро и просто. Готовим пастилу и мармелад из свеклы

Десерт с грядки — быстро и просто. Готовим пастилу и мармелад из свеклы

Темно-красные круглые клубни свеклы годятся не только для винегрета, борща и «Селедки под шубой», они могут стать основой для отличных сладких заготовок на зиму: пастилы, мармелада, конфитюра и других вкусных вещей.

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