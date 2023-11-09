«Ваш президент убит, Киев окружен»: сообщение на украинском ТВ привело в ступор зрителей

Сам Прилепин написал пост по случаю полугода со дня покушения на него в Нижегородской области. Сайт президента Украины Владимира Зеленского был взломан соратниками Захара Прилепина из спецподразделения «Родня».
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