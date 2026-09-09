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Газета.ру

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Экс-футболист Булыкин: Головин может еще несколько лет поиграть в Европе

Экс-футболист Булыкин: Головин может еще несколько лет поиграть в Европе

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что Александр Головин может еще несколько лет поиграть в Европе«Понятное дело, что у Головина возраст уже немаленький.

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