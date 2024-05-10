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  • Eduard
    Мы оттуда уйдем,НАТО войдут? Сейчас,ждите!Дураков нет!Экс-советник глав...
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    НАТО создавали против нас!Нас уже надули в Прибалтике,где НАТО быть не должно,обманули!Экс-советник глав...
  • Eduard
    Конечно! Дело не только зачем начали воевать,а в том,что там НАТО антирусское появится.Зачем нам это?Это та же война,...Экс-советник глав...

«Новые люди» поддержат кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя Правительства РФ

«Новые люди» поддержат кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя Правительства РФ

Лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев на пресс-подходе в Государственной Думе выразил однозначную поддержку кандидатуры Михаила Мишустина особенно отметив, что правительство за последние годы сделало немало для поддержки предпринимательства (см.

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