«Новые люди» поддержат кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя Правительства РФ

Лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев на пресс-подходе в Государственной Думе выразил однозначную поддержку кандидатуры Михаила Мишустина особенно отметив, что правительство за последние годы сделало немало для поддержки предпринимательства (см.