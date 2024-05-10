«Новые люди» поддержат кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя Правительства РФ

Лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев на пресс-подходе в Государственной Думе выразил однозначную поддержку кандидатуры Михаила Мишустина особенно отметив, что правительство за последние годы сделало немало для поддержки предпринимательства (см.
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