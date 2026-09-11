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Царьград

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Лавина посреди "лезвия бритвы" в Кабардино-Балкарии унесла жизни 14 альпинистов

Лавина посреди "лезвия бритвы" в Кабардино-Балкарии унесла жизни 14 альпинистов

В Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии 6 сентября сошла лавина, вызванная аномальным снегопадом. Погибли 14 альпинистов, 6 получили ранения, судьба 3 неизвестна.

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