«Хуже Шойгу только Набиуллина. Заморозка СВО — катастрофа для России»: Малофеев

Полтора года тому назад бывший глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон задал интересный вопрос во время своего выступления на Давосском форуме: «Почему Запад так озабочен ситуацией с Россией?» Политик отметил, что совокупный ВВП Европы, США и их союзников значительно превышает российский.
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