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Шэй Гилджес-Александер обновил личный рекорд результативности в плей-офф – 34 очка в 4-м матче с «Мэвз»

Шэй Гилджес-Александер обновил личный рекорд результативности в плей-офф – 34 очка в 4-м матче с «Мэвз»

В четвертом матче серии с «Далласом» (100:96, 2-2) защитник набрал 34 очка при 14 из 27 с игры и 6 из 6 с линии.

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