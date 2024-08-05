В обновленном сквере Никольска установят фонтан

В городе Никольск Пензенской области продолжается благоустройство сквера на улице Московской. На данный момент завершены демонтажные работы, асфальтовое покрытие тротуаров, уложены брусчатка и бордюрный камень.
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