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Джош Харт не смог доиграть 6-й матч с «Пэйсерс» из-за проблем с мышцами брюшной полости

Джош Харт не смог доиграть 6-й матч с «Пэйсерс» из-за проблем с мышцами брюшной полости

Защитник «Нью-Йорка» покинул площадку в четвертой четверти из-за болей в мышцах брюшной полости. Харт отыграл 31 минуту, набрав 5 очков, 8 подборов и 3 передачи.

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