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Иско согласовал контракт с «Унионом» до 2024-го с опцией продления еще на год

Иско близок к переходу в «Унион». По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, полузащитник согласовал контракт до 2024 года с возможностью продления еще на один год.

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