Как воры проникли в дом актрисы Юлии Рутберг

Соседи жалуются, что подъезд похож на проходной двор, хотя находится под охраной Полицейские установили, что злоумышленники, совершившие кражу миллионов из квартиры народной артистки Юлии Рутберг в центре Москвы, выломали личинку одного из замков.
Соседи жалуются, что подъезд похож на проходной двор, хотя находится под охраной Полицейские установили, что злоумышленники, совершившие кражу миллионов из квартиры народной артистки Юлии Рутберг в центре Москвы, выломали личинку одного из замков.
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