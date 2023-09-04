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Как воры проникли в дом актрисы Юлии Рутберг

Как воры проникли в дом актрисы Юлии Рутберг

Соседи жалуются, что подъезд похож на проходной двор, хотя находится под охраной Полицейские установили, что злоумышленники, совершившие кражу миллионов из квартиры народной артистки Юлии Рутберг в центре Москвы, выломали личинку одного из замков.

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