FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 838 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Осталась только улыбка судя по фотоЭкс-президент Гру...
  • Сергей Карабухин
    ВСЯ ПРАВДА КАК ПОРОШЕНКО СБИЛ БОИНГ МАЛАЗИЙСКИХ ЛИНИЙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Систем Буг из ССС...«Он не полубог»: ...
  • Evgeni Velesik
    Разведка видит всë!Раскрыты коварные...

Когда люди начали дарить друг другу подарки?

Когда люди начали дарить друг другу подарки?

Эта традиция появилась в Африке около 200 тысяч лет назад. Ученые из Южно-Африканского университета Витватерсранда (ЮАР) установили, что традиция обмена подарками появилась около 200 тысяч лет назад в Африке с первыми современными людьми.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх