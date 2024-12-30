Когда люди начали дарить друг другу подарки?

Эта традиция появилась в Африке около 200 тысяч лет назад. Ученые из Южно-Африканского университета Витватерсранда (ЮАР) установили, что традиция обмена подарками появилась около 200 тысяч лет назад в Африке с первыми современными людьми.
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