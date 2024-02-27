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Почему Путину нельзя побеждать Запад? В Кремле не нашли силы возглавить мировой порядок

Почему Путину нельзя побеждать Запад? В Кремле не нашли силы возглавить мировой порядок

2 дня назад 11K прочитали Есть мнение, пусть и не популярное, что Кремль и те, кто там сейчас во главе страны, сознательно затягивают проведение спец операции.

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Комментарии
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Лев Добрый
Опять двадцать пять, решили коней на переправе не менять? 👀😜👈
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