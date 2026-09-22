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ИА Регнум

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Мадьяра хотят лишить неприкосновенности из-за кражи мобильного телефона

Прокуратура Венгрии направила в Государственное собрание (парламент) ходатайство о лишении неприкосновенности депутата Петера Мадьяра, занимающего пост премьер-министра страны.

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