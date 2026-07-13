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ЭтоО про Мбаппе: «Феномен. Он уже повлиял на несколько поколений и вписал свое имя среди величайших фигур в истории футбола»

Самюэль Это ′О назвал Килиана Мбаппе феноменом. С 8 голами форвард сборной Франции лидирует в гонке бомбардиров ЧМ-2026 вместе с Лионелем Месси.

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