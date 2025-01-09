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Региональная Юридическая Служба

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У Трампа есть 100 дней для разрешения конфликата на Украине

У Трампа есть 100 дней для разрешения конфликата на Украине

Henri Szwarc\Keystone Press Agency\Global Look Press Специальный посланник США по Украине Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп, избранный президент США, не собирается идти на уступки российскому лидеру Владимиру Путину.

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