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Царьград

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Мерц призвал усилить ПВО Украины, план по переговорам в будущем

Мерц призвал усилить ПВО Украины, план по переговорам в будущем

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости переговоров по Украине в будущем. На встрече коалиции в Париже он также призвал усилить систему ПВО Украины, оставив вопрос о вкладе Берлина на рассмотрение правительства и Бундестага.

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