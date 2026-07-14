Мерц призвал усилить ПВО Украины, план по переговорам в будущем

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости переговоров по Украине в будущем. На встрече коалиции в Париже он также призвал усилить систему ПВО Украины, оставив вопрос о вкладе Берлина на рассмотрение правительства и Бундестага.