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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

То, что сделает с твоим организмом 1 чайная ложка куркумы в день, по-настоящему восхищает!

Практически все знают, что куркума — не только идеальная специя для плова, но и биологически активное вещество! Куркума используется для профилактики и лечения диабета, с помощью куркумы активно худеют и даже увеличивают размер груди, выпивая кружку теплого молока с щепоткой золотой специи ….

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