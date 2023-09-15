Пляж Хрустальный в Севастополе застроят ларьками

Не успев рассыпать всю гальку на пляже Хрустальном, чиновники придумали еще одно новшество. Теперь уполномоченный ими оператор территории намерен создать административные и торговые помещения, медпункт, современные санузлы и карусель для детей.
Не успев рассыпать всю гальку на пляже Хрустальном, чиновники придумали еще одно новшество. Теперь уполномоченный ими оператор территории намерен создать административные и торговые помещения, медпункт, современные санузлы и карусель для детей.
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