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Пляж Хрустальный в Севастополе застроят ларьками

Пляж Хрустальный в Севастополе застроят ларьками

Не успев рассыпать всю гальку на пляже Хрустальном, чиновники придумали еще одно новшество. Теперь уполномоченный ими оператор территории намерен создать административные и торговые помещения, медпункт, современные санузлы и карусель для детей.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Хохлятская отрыжка...Можно хохла вывезти из села,но село из хохла вывести НЕ ВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18 час.
АЛ
Александр Лепаев
не пляж а рынок будет. все как в захудалом колхозе.
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15 час.

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