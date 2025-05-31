15 человек, которые точно не предвидели такого поворота

Жизнь может обернуться неожиданной стороной — иногда приятной, иногда не очень, это уж как повезет. Но как бы то ни было, таким неординаным событием хочется поделиться с другими пользователями сети, что и сделали герои нашей статьи.
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