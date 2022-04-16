Ансамбль песни и пляски ЦВО принял участие в акции «Мы Vместе! Своих не бросаем!» в Екатеринбурге

Ансамбль песни и пляски ЦВО принял участие в акции «Мы Vместе! Своих не бросаем!» в Екатеринбурге

Артисты ансамбля выступили с программой, в которой предусмотрены исполнение российских и белорусских песен.

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