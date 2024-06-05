В Чувашии сотрудники полиции провели тематический квест для воспитанников Дворца детского (юношеского) творчества г. Чебоксары

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике совместно с коллегами из Центра образования и комплексного сопровождения детей провели тематическую квест-игру для воспитанников Дворца детского (юношеского) творчества г.
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