Военные группировки «Днепр» «Ланцетом» уничтожили САУ ВСУ в Херсонской области

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Военнослужащие 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) ВСУ с использованием барражирующего беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ZALA «Ланцет».
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