Инициатива Народного фронта по поддержке больших семей реализована в пилотном проекте РЖД

Тогда в ходе доклада о результатах опроса семей с детьми, проведенного экспертами «Народный фронт. Аналитика», Михаил Кузнецов обратил внимание Президента России на ситуации, когда члены одной многодетной семьи не всегда могут купить билеты в одном купе или рядом в плацкарте на востребованные направления, а онлайн-регистрация на соседние места в самолёте платная.